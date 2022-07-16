Розбудовував Україну після її виходу з СРСР, а тепер допомагає бронежилетами: історія волонтера із США [ Редагувати ]
Американець, який 5 років розбудовав Україну після її виходу з Радянського Союзу, тепер чекає на ще одне її відновлення. Після нової перемоги над старим ворогом - росією. А поки Дуайт Хюїтт зі Сполучених Штатів допомагає нашому народові фінансово й гуманітарно.
Історію заатлантичної відданості Україні - слухала Ярина Марків.
-Hi, my name is Duayt Huit. І я вперше відвідав Київ у грудні 1991р.
Знайомтесь, це Дуайт Хюїтт. Корінний американець, серце якого полонила Україна. В далекі 90-ті чоловік приїхав сюди у подорож. Яка затягнулася на довгі пʼять років.
-Я був там зі своїм другом. Ми приїхали просто подивитися, нас зацікавив колишній Радянський Союз. Україна - зокрема через її багату історію. Це дуже захоплююче місце! Some of the most...Одні з найкрасивіших жінок, яких я коли-небудь бачив у своєму житті, були саме в Україні.
Та найбільше Дуайта вразила не краса, а бідність українців - наслідок радянської "окупації".
-Люди стояли в чергах, щоб отримати хліб, молоко, сир і м'ясо в будь-якому магазині. Це була велика вервичка людей із сумками. Мені дуже шкода, бо українці справді добрі й розумні люди.
Американець вирішив залишитися в Україні й допомогати: розбудовувати, створювати бізнес і нові робочі місця, вчити підприємницькій справі інших. Його колишній колега й друг - Любомир Гайдамака, згадує:
Любомир Гайдамака, друг Дуайта:
Я знаю Дуайта із 97-го року. Дуже часто жартую: це мій американський тато. Реально я дуже багато навчився, яким чином можна по-американськи робити бізнес, як спілкуватися з людьми, як добиватися поставлених цілей.
Дуайт Хюїтт вже давно повернувся до Штатів, Україну ж залишив - у серці. Та з 24 лютого.....
-Моє серце розбите через загибель людей, переміщення багатьох людей, мільйонів людей, знищення красивих будівель. Путін - психопат, на мій погляд. Він п'яний від влади, поруч із ним є чимало психопатів, які були хворими злочинцями, які працювали з ним і просували для особистої вигоди. Це змушує мене відчувати, ніби це щось із нацистської п'єси. На кшталт: Говоріть брехню, говоріть багато, говоріть часто.
Любомир Гайдамака, друг Дуайта:
Одразу на другий день війни він набрав і питає чим може допомогти. Він сказав, шо у мене дуже хороші контакти із поліцією Маямі і ми б хотіли шось для вас зробити. Як ти думаєш, бронежилети це нормально - це супер да, в нас величезна потреба. це такі речі, які рятують життя наших захисників.
Спершу пан Дуайт зробив фінансову пожертву, а далі ....
-Я взявся за справу збору тактичного спорядження від поліцейських служб штату Флорида, де я живу. Люди хочуть бути частиною цього, вони хочуть підтримати вас. Вас любить і вами захоплюється весь світ і, звичайно, Сполучені Штати Америки.
Так Дуайт з іншими небайдужими американцями зібрали для українських захисників 5000 бронежилетів! Чимало шоломів, черевиків і тактичних окулярів, а ще медичні засоби.
-Насправді дуже важливо, якщо ви перебуваєте в небезпечній зоні, мати балістичний жилет, який захистить не тільки від пострілів, але й від осколків бомб, які, як ми знаємо, можуть бути де завгодно.
Та Дуайт не сумнівається в нашій перемозі. Й уже готовий повертатися до України - її відбудовувати.
-Ви стали дороговказом для людей у всьому світі, ви надихаєте людей в усьому світі. Ваш Лідер Зеленський, президент Зеленський. Ви знаєте, я думаю, що це той хлопець, якого я хотів би одного разу зустріти, щоб просто потиснути йому руку та назвати його братом, тому що він мене дуже вразив і Ви та Ваша готовність боротися. Моє серце з вами, і я дуже шкодую про ваші втрати, але буде великий день, і він скоро настане, на мою думку, тому я закінчу на цьому і скажу Слава Україні! Я люблю вас усіх і, будь ласка, тримайтеся, thank you.
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