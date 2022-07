Американець, який 5 років розбудовав Україну після її виходу з Радянського Союзу, тепер чекає на ще одне її відновлення. Після нової перемоги над старим ворогом - росією. А поки Дуайт Хюїтт зі Сполучених Штатів допомагає нашому народові фінансово й гуманітарно.

Історію заатлантичної відданості Україні - слухала Ярина Марків.

-Hi, my name is Duayt Huit. І я вперше відвідав Київ у грудні 1991р.