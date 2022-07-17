У Запорізькій області Нацгвардія збила ворожий СУ-25 [ Редагувати ]
19-річний строковик Національної гвардії України 17 липня збив з ПЗРК "Ігла" вже 6-й за рахунком російський літак. Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.
16 липня близько десятої години вечора йому вдалося збити крилату ракету!!! А вже на ранок наступного дня він поповнив свою скарбничку збитих літаків ще однією "сушкою"!
Зараз на рахунку гвардійця вже 6 ворожих літаків "СУ-25" та одна крилата ракета окупантів.
Ім'я нацгвардійця, якого прозвали "Запорізьким месником", не розголошується. За шість збитих ворожих "пташок" йому присвоїли звання "Героя України".
Су-25 - це дозвуковий штурмовик, призначений для підтримки сухопутних військ над полем бою і знищення об'єктів із заданими координатами. Його вартість - майже $11 млн. Су-25 експлуатуються з 1981 року.
Напередодні повідомлялося, що ЗСУ та СБУ разом збили два літаки окупантів на Запорізькому напрямку.
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