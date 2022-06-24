Десантник збив російський штурмовик Су-25 [ Редагувати ]
Миколаївський десантник збив із переносного зенітно-ракетного комплексу російський штурмовик Су-25. Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ.
24 червня на одному з напрямків, військовослужбовцем підрозділу протиповітряної оборони 79 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України був успішно збитий російський штурмовик Су-25 "Грач".
Броньований літак окупантів був назавжди приземлений з ПЗРК "Ігла"".
Захисник прийшов до війська добровольцем по мобілізації та отримав відповідну підготовку.
Су-25 - це дозвуковий штурмовик, призначений для підтримки сухопутних військ над полем бою і знищення об'єктів із заданими координатами. Його вартість - майже $11 млн. Су-25 експлуатуються з 1981 року.
Нагадаємо, що 17 червня в районі села Нова Слобідка на Білгородщині, розташованому за 50 км від кордону з Україною, розбився Су-25.
21 червня штурмовик Су-25 розбився у Ростовській області. Обидва рази причиною катастрофи було названо технічну несправність літака.
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