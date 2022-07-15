ЗСУ та СБУ разом збили два літаки окупантів на Запорізькому напрямку [ Редагувати ]
Спецпризначенці СБУ та військові ЗСУ разом знищили російський літак Су-25 та ще один такий самий підбили на Запорізькому напрямку. Про це повідомили в СБУ.
Це сталося напередодні, коли в районі населених пунктів Оріхів та Степове російські військові намагались атакувати з двох Су-25 українські позиції.
"Мінус два ворожих літаки – ось свіжий результат роботи наших бійців із Центру спецоперацій "А" СБУ та військових Збройних сил України на запорізькому напрямку. Днями в районі населених пунктів Оріхів та Степове ворог намагався атакувати з двох Су-25 українські позиції. Але наші хлопці діяли на випередження – влучно відпрацювали по ворожиз літаках із ПЗРК", – йдеться у повідомленні.
Так, один ворожий Су-25 вдалося знищили, інший – уразити.
Окрім того, у нещодавньому здобутку спецпризначенців – знищення чотирьох одиниць БМП, одного БТР, складу боєкомплекту та позицій російських війська.
"І так буде з кожним окупантом, що прийшов на нашу землю! Працюємо далі!", – наголосили в СБУ.
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