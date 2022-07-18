росія збільшила обстріли по Миколаєву: у ЗСУ назвали причину [ Редагувати ]
росіяни постійно обстрілюють Миколаїв, щоби морально тиснути на мирних жителів. Окупанти хочуть, щоб люди не відчували себе у безпеці, прагнуть створити ілюзію, що Миколаїв у небезпеці.
Про це в ефірі телеканалу "FreeДом" розповіла начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк.
За її словами, відстань від лінії зіткнення до Миколаєва велика. Тобто, щоб обстрілювати місто, потрібно використовувати серйозну артилерію.
"Вони хочуть психологічно тиснути на мирне населення, щоб люди не почувалися захищеними. Щоб Миколаїв не почував себе фортецею, яка стримує наступ на південь. А в регіонах, що перебувають у ще глибшому тилу, не було відчуття захищеності і був страх, що ось-ось та сама "друга армія світу" прорветься до тих регіонів, про які вона мріє", - сказала Гуменюк.
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