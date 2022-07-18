Зустріч делегацій Туреччини, Росії, України та ООН, на якій обговорять план вивезення сільгосппродукції з заблокованих українських портів, може відбутися у Туреччині цього тижня. Про це повідомив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.

Можливо, цього тижня відбудеться нарада щодо транспортування зерна та продовольства (з України - ред.).

Глава Міноборони Туреччини нагадав, що 13 липня у Стамбулі відбулася чотиристороння зустріч між делегаціями міністерств оборони Туреччини, Росії, України та ООН.

Узгоджено план та загальні принципи транспортування зерна та продуктів харчування. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб це перетворилося на конкретний план реалізації. У цьому контексті вирішуються технічні питання, наприклад створення оперативного штабу в Стамбулі, а також спільний контроль та гарантування безпеки судноплавства на перевалкових пунктах.

На переговорах 13 липня сторони домовились про створення координаційного центру експорту зерна. Цього тижня делегації мають підписати документ щодо створення "зернового коридору".