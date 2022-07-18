Венедіктова прокоментувала своє відсторонення з посади Генпрокурора [ Редагувати ]
Ірина Венедіктова прокоментувала рішення президента України Володимира Зеленського відсторонити її від виконання обов'язків Генерального прокурора України. Відповідний пост вона опублікувала у своєму Facebook.
Я не можу і не збираюсь сперечатись із думкою чи рішенням Президента - Президент в своєму праві приймати рішення, в тому числі обговорюване зараз. Процедура звільнення Генпрокурора всім добре відома, іншої нема, інша не передбачена законом.
Якщо Верховна Рада розглядатиме ухвалу про її зняття з посади Генпрокурора, Венедіктова готова з'явитися до народних депутатів зі звітом про свою роботу.
Мені є чим пишатися на займаній посаді, я продемонструвала гарні результати роботи, мені вдалося об’єднати юридичну, професійну, кримінально-процесуальну світову еліту навколо проблем України в інтересах України.
Розмови на подібні теми в цьому колі людей - це без емоцій, не на фоні дешевих чуток, дивлячись всім співрозмовникам в очі.
Якщо відповідна постанова буде зареєстрована в стінах українського Парламенту, я ні на секунду не задумаюсь і прибуду на звіт до народних обранців.
Також Венедіктова попросила не поширювати від її імені будь-які інші заяви щодо її відсторонення, оскільки це питання вона "ні з ким не обговорювала". Прокоментувати своє усунення з посади вона пообіцяла після того, як завершиться стадія "врегулювання" ситуації, що склалася.
Нагадаємо, що про звільнення відсторонених Венедиктової та Баканова мова поки що не йде, заявили в Офісі президента.
по темі
Після відсторонення президентом генпрокурора Ірини Венедіктової та голови СБУ Івана Баканова мова про їх звільнення поки що не йде
Президент України Володимир Зеленський звільнив Геннадія Лагуту з посади голови Херсонської обласної держадміністрації. Виконувати обов'язки очільника Херсонщини буде Дмитро Бутрій - депутат облради від "Слуги народу"
Кабінет міністрів у вівторок, 28 червня, погодив звільнення Геннадія Лагути з посади голови Херсонської обласної держадміністрації. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук
Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук назвав законопроєкти, які парламент ухвалив 18 липня. Законопроект №5161 запроваджує нефіксований робочий час, так званий "фріланс", як форму зайнятості. Законопроєкт №7449 запроваджує єдине поняття "тимчасово окупована РФ територія України"
Верховна Рада проголосувала за звільнення Марини Лазебної з посади міністра соціальної політики України