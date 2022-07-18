Ірина Венедіктова прокоментувала рішення президента України Володимира Зеленського відсторонити її від виконання обов'язків Генерального прокурора України. Відповідний пост вона опублікувала у своєму Facebook.

Я не можу і не збираюсь сперечатись із думкою чи рішенням Президента - Президент в своєму праві приймати рішення, в тому числі обговорюване зараз. Процедура звільнення Генпрокурора всім добре відома, іншої нема, інша не передбачена законом.

Якщо Верховна Рада розглядатиме ухвалу про її зняття з посади Генпрокурора, Венедіктова готова з'явитися до народних депутатів зі звітом про свою роботу.

Мені є чим пишатися на займаній посаді, я продемонструвала гарні результати роботи, мені вдалося об’єднати юридичну, професійну, кримінально-процесуальну світову еліту навколо проблем України в інтересах України. Розмови на подібні теми в цьому колі людей - це без емоцій, не на фоні дешевих чуток, дивлячись всім співрозмовникам в очі. Якщо відповідна постанова буде зареєстрована в стінах українського Парламенту, я ні на секунду не задумаюсь і прибуду на звіт до народних обранців.

Також Венедіктова попросила не поширювати від її імені будь-які інші заяви щодо її відсторонення, оскільки це питання вона "ні з ким не обговорювала". Прокоментувати своє усунення з посади вона пообіцяла після того, як завершиться стадія "врегулювання" ситуації, що склалася.

Нагадаємо, що про звільнення відсторонених Венедиктової та Баканова мова поки що не йде, заявили в Офісі президента.