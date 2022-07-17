Зеленський звільнив Венедиктову [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський усунув з посади генпрокурора Ірину Венедиктову. Про це повідомляє
Виконуючим обов'язки генпрокурора назначили Олексія Симоненко.
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