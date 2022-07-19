Її прогнозів погоди на телеканалі "Інтер" - чекали, а її слова - цитували. У віці 56 років, від тяжкої хвороби, померла актриса та телеведуча Руслана Писанка. Зірка лікувалася в одній із німецьких клінік, але врятувати її медики не змогли. Про легендарну, талановиту і яскраву Руслану Писанку, яка підтримувала і захоплювала українців - наступний сюжет.

Життєрадісна та енергійна, усміхнена і сповнена життя. Руслана Писанка увірвалася на українське телебачення 25 років тому. І одразу ж завоювала серця мільйонів українців - подивитися її прогноз погоди на "Інтері" збиралася біля екранів чи не вся країна.

Я не прощаюсь з вами, погодомани, адже ми зустрінемося на цьому каналі.

І зустрічалися. Довгих 7 років. Яскрава і колоритна Руслана Писанка своєю появою на екрані зламала стереотипи щодо жіночої краси. Телезірка була ведучою ще не одного проекту. У 2008-му на "Інтері" разом із Володимиром Зеленським вела розважальне реаліті-шоу "Службовий романс".

Вона знімалася в мюзиклах, брала участь у шоу на різних телеканалах - танцювала із зірками, співала з зірками, худнула та зважувалася і готувала.

Водночас - Руслана Писанка знімалася в кіно. Її фільмографія - це три десятки ролей. Вона - лауреатка Державної премії України імені Довженка за акторську роботу у фільмі "Москаль-чарівник", нагороджена Орденом Святого Володимира. У кінокарʼєрі - зробила паузу у 2015 році, щоб зосередитися на роботі в театрі. А торік - Руслана Писанка повернулася на телебачення.

На початку лютого актриса просто під час вистави зламала ногу. Їй аплодували, аби підтримати.

Війна змусила телеведучу виїхати в Німеччину. Там лікарі діагностували у неї важку хворобу. Про яку вона практично нікому не казала. І попри це, розповідають її колеги, Руслана Писанка стежила за подіями в Україні, допомагала і будувала плани на майбутнє. Їм, на жаль, не судилося збутися. Телезірки цієї ночі не стало. Та вона залишиться в серцях мільйонів українців - яскравою та справжньою.