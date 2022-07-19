Під Новою Каховкою ЗСУ збили ворожий винищувач Су-35 (відео) [ Редагувати ]
В районі Нової Каховки на Херсонщині українські зенітні ракетні війська Повітряних сил збили російський винищувач Су-35. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
Близько 20.00 19 липня підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України в районі Нової Каховки збито російський винищувач, імовірно Су-35.
Винищувач намагався атакувати штурмовики Повітряних Сил ЗС України.
Є візуальне підтвердження збиття літака, пілот катапультувався.
Крім того, за поточну добу підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил збили 5 ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.
Су-35 - російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Станом на серпень 2021 року було збудовано 124 таких машини. Вартість однієї одиниці - 2 млрд рублів.
Нагадаємо, що напередодні окупанти збили на Луганщині власний винищувач.
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