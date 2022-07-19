Президент Росії Володимир Путін під час переговорів у Тегерані з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом заявив, що Київ і Москва "просунулися вперед" у розв'язанні проблеми вивезення українського зерна. Про це повідомляє пресслужба Кремля.

Я хочу Вас поблагодарить за Ваши посреднические усилия, за предоставление турецкой площадки для переговоров по проблемам продовольственного характера, по проблемам вывоза зерна через Чёрное море. При Вашем посредничестве мы продвинулись вперёд. Не все вопросы, правда, ещё решены, но то, что движение есть, уже хорошо.

Нагадаємо, що цього тижня представники України та Росії за підсумками нещодавніх переговорів у Стамбулі підпишуть документ, який дозволить розблокувати морські перевезення українського зерна.