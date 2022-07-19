Шість самохідних артилерійських установок Caesar, які Франція в червні пообіцяла передати Україні, вже перебувають в дорозі до місця призначення. Про це заявила міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна.

На національному рівні Франція повністю бере участь (в допомозі Україні), навіть якщо ми менше за інших наголошуємо на тому, що робимо. Ми вирішили не повідомляти про весь наш військовий внесок і залишити цю інформацію для наших партнерів.

Франція вже передала Україні 12 САУ Caesar, які можуть запускати 155 мм снаряди на відстані 40 кілометрів зі швидкістю від шести до восьми пострілів за хвилину

Французький "Цезар" (Caesar) - вантажівка підвищеної прохідності, оснащена 155-мм гарматою, здатною з відмінною точністю вразити ціль на відстані 40 км. Це дуже мобільна машина, здатна розвивати швидкість до 50 км/год на будь-якій місцевості.

​Має достатньо високу швидкострільність - 5 пострілів за хвилину, та високу кучність стрільби. Може використовувати декілька типів боєприпасів калібру 155 мм, які застосовуються у країнах НАТО.

Caesar виробляється французькою компанією Nexter на базі вантажівки з колісною формулою 6х6 виробництва французької компанії Arquus концерну Renault.

Рішення про постачання 12 таких гаубиць Франція ухвалила наприкінці квітня 2022 року, 40 українських вояків уже пройшли навчання з використання "Цезаря" у Франції.

САУ "Цезар"

Нагадаємо, що Франція надасть Україні мобільну систему для аналізу ДНК.