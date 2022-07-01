Франція надасть Україні 6 гаубиць Caesar і бронетехніку - Макрон [ Редагувати ]
Франція додатково надасть Україні 6 САУ Caesar і бронетехніку. Про це повідомив президент Республіки Еммануель Макрон.
Франція оперативно доставить Україні необхідне для захисту обладнання, зокрема ще 6 гаубиць Caesar, і значну кількість бронетехніки.
Французький лідер також зазначив, що НАТО і країни G7 "посилять економічну, гуманітарну та військову підтримку України".
Французький "Цезар" - вантажівка підвищеної прохідності, оснащена 155-мм гарматою, здатною з відмінною точністю вразити ціль на відстані 40 км. Це дуже мобільна машина, здатна розвивати швидкість до 50 км/год на будь-якій місцевості.
Має достатньо високу швидкострільність - 5 пострілів за хвилину, та високу кучність стрільби. Може використовувати декілька типів боєприпасів калібру 155 мм, які застосовуються у країнах НАТО.
Caesar виробляється французькою компанією Nexter на базі вантажівки з колісною формулою 6х6 виробництва французької компанії Arquus концерну Renault.
Рішення про постачання 12 таких гаубиць Франція ухвалила наприкінці квітня 2022 року, 40 українських вояків уже пройшли навчання з використання "Цезаря" у Франції.
САУ "Цезар"
Нагадаємо, що майже сотня американських гаубиць M-777 вже нищить окупантів.
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