Росія відновить поставки газу "Північним потоком" в обмеженому обсязі [ Редагувати ]
Експорт російського газу трубопроводом "Північний потік-1" буде відновлений 21 липня. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.
Прокачування блакитного палива до Німеччини після десятиденного простою відновлять в обмеженому обсязі, який був до ремонту.
Пропускна спроможність газопроводу після перезапуску становитиме менше 160 млн куб. м на добу (номінальна потужність газопроводу).
16 червня "Газпром", пославшись на проблеми з ремонтом турбіни Siemens, яка використовується для подачі газу по "Північному потоку-1", скоротив рівень постачання газопроводом до 40% від номінальної потужності (67 млн куб. м на добу).
17 липня Канада відправила до Німеччини турбіну, яка використовується для подачі газу по "Північному потоку-1", компанії Siemens Energy, яка обслуговує газопровід.
Президент Зеленський назвав повернення турбіни "Північного потоку" "слабкістю Заходу" перед обличчям російського газового шантажу.
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