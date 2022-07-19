Експорт російського газу трубопроводом "Північний потік-1" буде відновлений 21 липня. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Прокачування блакитного палива до Німеччини після десятиденного простою відновлять в обмеженому обсязі, який був до ремонту.

Пропускна спроможність газопроводу після перезапуску становитиме менше 160 млн куб. м на добу (номінальна потужність газопроводу).

16 червня "Газпром", пославшись на проблеми з ремонтом турбіни Siemens, яка використовується для подачі газу по "Північному потоку-1", скоротив рівень постачання газопроводом до 40% від номінальної потужності (67 млн ​​куб. м на добу).

17 липня Канада відправила до Німеччини турбіну, яка використовується для подачі газу по "Північному потоку-1", компанії Siemens Energy, яка обслуговує газопровід.

Президент Зеленський назвав повернення турбіни "Північного потоку" "слабкістю Заходу" перед обличчям російського газового шантажу.