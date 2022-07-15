Газовий шантаж та поступки. Рішення зробити санкційний виняток для російської газової турбіни нарешті прокоментував прем'єр Канади. Як Джастін Трюдо пояснив готовність ремонтувати обладнання? Чи почули його пояснення в Україні? І чому повернення турбіни лише підігріло апетити росії? розкаже Тетяна Логунова.

"Дуже важке рішення" - так дозвіл Канади на повернення турбіни для газогону "Північний Потік" оцінив прем'єр країни. Кілька днів Джастін Трюдо не коментував це санкційне послаблення для росії, але врешті-решт порушив мовчання. Можливо, через позов до суду, який подали представники української діаспори. З вимогою переглянути рішення і більше не обслуговувати російські турбіни в Канаді.

Джастін Трюдо, прем'єр Канади:

Це рішення було важким. Але ми бачимо, що росія постійно намагається використати енергетику як зброю, щоб у такий спосіб посварити союзників, підірвати загальну підтримку України. Я хочу нагадати усім, що санкції, які запроваджує Канада, спрямовані проти путіна та його соратників, а не призначені для того, щоб завдати шкоди нашим союзникам.

Партнерам, а особливо Україні, Трюдо пообіцяв усіляку підтримку. Без умов та винятків.

Джастін Трюдо, прем'єр Канади:

Канада була однією з тих країн світу, які найсильніше підтримували Україну, президента Зеленського та героїчну боротьбу українського народу. Українці не тільки захищають свою землю від невиправдано жахливого вторгнення Росії, вони відстоюють цінності та принципи, які лежать в основі наших демократій. Верховенство права, територіальну цілісність, суверенітет. Тож так, Канада й надалі буде однозначно підтримувати Україну.

Попри усі запевнення, рішення Канади вкрай розчарувало українську владу. Президент Зеленський прямо заявив - Захід проявив слабкість.

Володимир Зеленський, президент України:

Рішення про санкційний виняток у москві будуть сприймати виключно, як прояв слабкості. Така їхня логіка. І якраз тепер можна не сумніватися, що росія спробує не просто максимально обмежити, а таки повністю припинити у найбільш гострий момент постачання газу в Європу.

Так і сталося. Турбіна ще в дорозі, а в росії вже повідомляють, що не можуть гарантувати постачання газу "Північним Потоком". Тобто, шантажуватимуть Захід і далі.

марія захарова, офіційна представниця мзс росії:

А что касается работы газопровода в будущем, то многое будет зависеть от наших партнеров. Как в плане спроса на газ, так и в плане недопущения негативного влияния нелегитимных ограничительных мер, односторонних санкций на его функционирование. Как это произошло с ремонтом турбины Siemens в Канаде.

"Північний Потік" нині не працює. Росіяни зупинили його в понеділок - нібито для проведення профілактичних робіт. За планом, газ має піти по трубі через тиждень. Хоча у Німеччині та інших європейських країнах дуже сумніваються, що це станеться.

Історія з російською турбіною, яку відвезли на ремонт до Канади, там затримали через санкції, а потім віддали на прохання німців - найімовірніше, стане ще одним, черговим уроком для європейців. Адже росія обіцяла - щойно турбіна повернеться, газ потече по трубі у повному обсязі. Тепер Європа зможе перевірити ці слова.