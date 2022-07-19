Якби Росія "не зупинила" НАТО шляхом збройного вторгнення в Україну, Північноатлантичний альянс розпочав би повномасштабну війну проти Росії "під приводом Криму". Таку заяву під час зустрічі з Володимиром Путіним зробив верховний керівник і духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, передає агентство IRNA.

Якщо дорога для НАТО відкрита, воно не бачить кордонів. Якби альянс не зупинили в Україні, то через деякий час він почав би війну під приводом Криму. Війна за фактом жорстка річ і Ісламська республіка Іран не рада загибелі невинних людей. Однак у вашому випадку, якби ви не придумали ініціативу, інша сторона зі своєю ініціативою почала б війну.

19 липня в Тегерані відбувся сьомий тристоронній саміт між Туреччиною, Іраном і Росією. Офіційно на саміті обговорили ситуацію в Сирії, боротьбу з терористичними організаціями та гуманітарну ситуацію.

Оглядачі вважають, що візит Путіна до Ірану може мати на меті формалізацію домовленості щодо постачання бойових дронів. Росіяни вже двічі літали до Ірану дивитись ударні безпілотники.