Росіяни двічі літали до Ірану дивитись ударні безпілотники - Білий Дім [ Редагувати ]
За останні кілька тижнів російські чиновники та військові щонайменше двічі відвідали аеродром у центральній частині Ірану, щоб подивитися на роботу бойових безпілотників і придбати їх для війни проти України. Про це заявив радник адміністрації президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає Reuters.
Ми вважаємо, що офіційна російська делегація нещодавно оглянула іранські бойові безпілотники... Наскільки нам відомо, російська делегація вперше відвідала цей аеродром (Кашан - ред.) для огляду безпілотників.
Білий Дім опублікував супутникові знімки показу безпілотників "Шахед-191" та "Шахед-129" на аеродромі, де в цей час був літак російської делегації.
12 липня Джейк Салліван заявив, що Іран готується у "прискорені терміни" продати Росії сотні бойових дронів. Міністр закордонних справ Ірану Хосейн-Амір Абдоллахіан, коментуючи слова пана Саллівана, заявив, що Тегеран "не допомагатиме жодній з сторін" війни в Україні.
У квітні британське видання The Guardian повідомляло, що Росія отримує зброю з Ірану та Іраку через місцевих контрабандистів.
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