За останні кілька тижнів російські чиновники та військові щонайменше двічі відвідали аеродром у центральній частині Ірану, щоб подивитися на роботу бойових безпілотників і придбати їх для війни проти України. Про це заявив радник адміністрації президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає Reuters.

Ми вважаємо, що офіційна російська делегація нещодавно оглянула іранські бойові безпілотники... Наскільки нам відомо, російська делегація вперше відвідала цей аеродром (Кашан - ред.) для огляду безпілотників.

Білий Дім опублікував супутникові знімки показу безпілотників "Шахед-191" та "Шахед-129" на аеродромі, де в цей час був літак російської делегації.

12 липня Джейк Салліван заявив, що Іран готується у "прискорені терміни" продати Росії сотні бойових дронів. Міністр закордонних справ Ірану Хосейн-Амір Абдоллахіан, коментуючи слова пана Саллівана, заявив, що Тегеран "не допомагатиме жодній з сторін" війни в Україні.

У квітні британське видання The Guardian повідомляло, що Росія отримує зброю з Ірану та Іраку через місцевих контрабандистів.