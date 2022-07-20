Білий дім цього тижня має оголосити про новий пакет військової допомоги Україні, який включатиме ракетні системи залпового вогню HIMARS і боєприпаси для артилерії. Про це заявив на брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі.

Пізніше цього тижня адміністрація США оголосить новий пакет військової допомоги Україні, який стане вже шістнадцятим. Пакет буде включати більше HIMARS, додаткові боєприпаси для РЗСО та для артилерії.

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8 липня видання The Washington Post повідомило з посиланням на високопосадовця в Міноборони США, що чотири HIMARS будуть включені до нового пакету американської військової допомоги Україні на $400 млн.

Таким чином на озброєнні української армії буде 13 систем HIMARS.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний напередодні заявив, що завдяки HIMARS вдалося стабілізувати ситуацію на фронті.