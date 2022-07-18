Завдяки своєчасному прибуттю американських ракетних систем залпового вогню М142 HIMARS Збройним силам України вдалося стабілізувати ситуацію на фронті. Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у розмові з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Нам вдалося стабілізувати ситуацію. Вона складна, напружена, але повністю контрольована. Важливим чинником, що сприяв утриманню нами оборонних рубежів і позицій, є вчасне прибуття М142 HIMARS, які завдають прицільних ударів по ворожим пунктам управління, складам зберігання боєприпасів та палива.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що напередодні засідання контактної групи з питань оборони України вони з Міллі "синхронізували" запити української сторони.

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Зараз в Україні нищать окупантів дев'ять установок HIMARS. Вони зосереджені на ударах по тилах росіян - штабах і складах. Днями США пообіцяли поставити Україні для захисту від російської агресії ще чотири HIMARS. Таким чином на озброєнні української армії буде 13 систем HIMARS.

Високомобільні ракетні артилерійські системи HIMARS, оснащені керованими ракетами M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), здатні вражати цілі на відстані 300 км. Єдина умова - Київ не повинен застосовувати зброю великої дальності проти цілей на території росії.

Нагадаємо, що Шойгу наказав силам вторгнення в Україну знищити HIMARS.