Водопостачання – найважливіша частина будівництва басейну. Від того, як якісно проведена система водопостачання, залежить термін експлуатації басейну. Тому важливо правильно підібрати труби для водопроводу. У сучасному світі на зміну мідним трубам прийшла труба ПВХ, яка має більш бюджетну ціну та простий монтаж без зварювання. Крім цього труби ПВХ мають важливі переваги, як-от:

Стійкість до корозії, впливу УФ-променів, хімічних дезінфектантів.

Стійкість до високого тиску.

Широкий діапазон робочої температури: від -5°С до +60°С.

Вогнестійкість.

Не змінюють фізичні та хімічні властивості рідин, що перекачуються.

Види труб ПВХ

Труби ПВХ поділяються на:

Труби з розтрубом

Труби без розтруба

Гнучкі труби без розтруба

Труби ПВХ із розтрубом

Труби з розтрубом вирізняються простим монтажем, при якому не потрібно використовувати додаткові деталі для кріплення. Один кінець труби з розтрубом розширений у вигляді лійки для з’єднання з прямим кінцем іншої труби.

Такий тип з’єднання закріплюється спеціальним клеєм. Використовуйте будівельні клеї перевірених виробників, наприклад Bailey. Він забезпечує стовідсоткову гідроізоляцію. Для збільшення міцності склеювання додатково скористайтеся праймером Bailey. Аналогічно труби склеюються з фітингами та іншими елементами водопроводу.

Використовуйте труби без розтруба для водопостачання на коротких ділянках. Монтаж труб без розтруба здійснюється за допомогою муфт під клейове з’єднання.

Гнучкі труби ПВХ без розтруба

Такий вид труб застосовується для водопроводу в кутах та поворотах басейну. Маючи високу міцність та стійкість до розривів, гнучкі труби ідеально підходять для використання в важкодоступних місцях. Гнучкі труби без розтруба відрізняються простим монтажем, який виконується за допомогою клею та фітингів без зварювальних робіт.

Рекомендації щодо вибору труб ПВХ

Залежно від типу з’єднання труби ПВХ поділяються на:

Труби з клейовим з’єднанням.

Труби, які з’єднуються за допомогою ущільнювальних кілець.

Ми рекомендуємо використовувати труби з клейовим типом з’єднання: вони більш герметичні та довговічні, ніж труби з ущільнювальними кільцями. Термін служби труб ПВХ із клейовим з’єднанням становить понад 50 років.

Труби ПВХ – це ідеальне співвідношення якості та ціни. Віддайте перевагу перевіреним виробникам: Era, Aquaviva, Lareter. Оберіть якісні труби ПВХ, та ви забезпечите басейну надійне та довговічне водопостачання.