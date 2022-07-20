Росіяни наступають на Бахмут і Вуглегірську ТЕС - Генштаб [ Редагувати ]
Російські війська намагаються створити сприятливі умови для встановлення контролю над Бахмутом і територією Вуглегірської ТЕС. Там точаться запеклі бої. Про це повідомляє Генштаб у вечірньому зведенні 20 липня.
- На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін не відзначається. Ворог здійснив обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Миколаївка, Волфине, Павлівка та Уланове Сумської області.
- На Харківському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Старого Салтова, Петрівки, Руських Тишків, Печенігів, Циркунів, Питомника, Дементіївки та Коробочкиного. Противник завдав авіаударів неподалік Мосьпанового та Ртищівки. Марно намагався просунутися в напрямку селища Питомник.
- На Слов'янському напрямку ворог обстрілював з танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Долина, Богородичне, Костянтинівка, Гусарівка, Велика Комишуваха, Покровське та інших. Українські воїни знову успішно відбили штурмові дії ворога в районі Богородичного.
- На Краматорському напрямку ворог обстрілював з артилерії райони Краматорська, Серебрянки, Верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки. Завдав ракетно-авіаційних ударів поблизу Краматорська та Слов’янська.
- Штурмові дії в районах Григорівки та Спірного закінчились для ворога втратами та відступом.
- На Бахмутському напрямку бойовими діями ворог намагається створити сприятливі умови для встановлення контролю над містом Бахмут і територією Вуглегірської ТЕС. Здійснював обстріли в районах населених пунктів Берестове, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Весела Долина, Кодема, Майорськ, Нью-Йорк та інших. Завдав авіаційних ударів по Покровському. Веде штурмові дії у районі Берестового та на підступах до Вуглегірської ТЕС, бойові дії тривають.
- На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжує систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Володимирівка, Павлівка, Пречистівка, Велика Новосілка, Зелене Поле, Новоукраїнка, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Преображенка, Залізничне, Кам'янське. Авіаудари зафіксовано біля Авдіївки, Кам'янського та Новоандріївки.
- Чергову розвідку боєм в районі Новоселівки Другої окупанти знову провалили, зазнали втрат та відійшли. Така ж участь у ворожих підрозділів, що наступали у напрямку Микільського та Новомихайлівки.
- На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ вглиб тимчасово зайнятої ним території. Веде інтенсивну розвідку БпЛА.
- Вів систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Осокорівка, Ольгине, Іванівка, Велике Артакове, Лозове, Широке, Квітневе, Любомирівка, Березнегувате, Котляреве, Степова Долина, Нова Зоря, Лупареве та низки інших. Завдав ракетно-авіаційних ударів біля Мурахівки та Новогригорівки.
Нагадаємо, що за даними американських військових аналітиків, окупанти зосередилися на захопленні Сіверська і Бахмута.
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