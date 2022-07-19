На поточному етапі війни москва не буде віддавати пріоритет захопленню Слов'янська, а зосередиться на захопленні Сіверська і Бахмута. Про це свідчать дані Інституту вивчення війни (ISW).

Цю оцінку ISW підтверджує зустріч міністра оборони росії сергія шойгу з командувачем Східною групою військ генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовим 18 липня.

У міноборони росії оголосили, що шойгу проінспектував Східну групу і доручив Мурадову приділити першорядну увагу знищенню українських ракет великої дальності і артилерійських систем.

Війська Мурадова діють на напрямку Ізюм - Слов'янськ нібито з метою остаточного захоплення самого Слов'янська, і примітно, що шойгу не давав вказівок Мурадову віддавати пріоритет захопленню території на цьому напрямку.

ISW вперше виявила пряму згадку про Східне угруповання військ, що діяло в Україні на цьому етапі війни. Раніше повідомлялося, що в захопленні Луганської області брали участь Центральна і Південна групи військ під командуванням генерал-полковника Олександра Лапіна і генерала армії Сергія Суровікіна.

Східне угруповання військ, ймовірно, складається з підрозділів Східного військового округу росії, що діяли на Ізюмському напрямку в Харківській області.

У Мурадова нижчий ранг, ніж у Лапіна і Суровікіна, що дозволяє припустити, що кремль вважає Ізюмсько-Слов'янський район менш пріоритетним, ніж захоплення території в Донецькій області в рамках широкої кампанії на Донбасі.

Ймовірно, кремль спрямовує військові ресурси і високопоставлене керівництво на локальні успіхи навколо Сіверська і Бахмута, попри більш ранні заклики шойгу до інтенсифікації наступальних операцій в усіх напрямках наступу.

ISW пише, що досі незрозуміло, чи контролює Мурадов безпосередньо операції навколо Харкова.

Окупанти здійснили серію наземних атак на схід від Сіверська і на південь від Бахмута, активізували наступ на Авдіївку і здійснили обмежені наземні штурми на лінії фронту Донецьк - Авдіївка.