Дальність снарядів для високомобільних ракетних артилерійських систем HIMARS, які постачають Україні США, становить 80 км. Про це повідомив голова Пентагону Ллойд Остін в ефірі програми PBS NewsHour.

Дальність снаряда HIMARS - 80 км. Тож це досить хороша дальність.

Очільник Пентагону додав, що подальші постачання озброєнь залежатимуть від потреб ЗСУ та того, як вони триватимуть бойові дії.

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Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі також повідомив, що США вже передали Україні 12 установок HIMARS. За його словами, загалом союзники домовилися передати близько 20 установок.

Нагадаємо, що у Пентагоні повідомили, що найближчим часом поставлять Україні чотири HIMARS.