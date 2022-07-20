Пентагон розкрив далекобійність HIMARS, які постачаються Україні [ Редагувати ]
Дальність снарядів для високомобільних ракетних артилерійських систем HIMARS, які постачають Україні США, становить 80 км. Про це повідомив голова Пентагону Ллойд Остін в ефірі програми PBS NewsHour.
Дальність снаряда HIMARS - 80 км. Тож це досить хороша дальність.
Очільник Пентагону додав, що подальші постачання озброєнь залежатимуть від потреб ЗСУ та того, як вони триватимуть бойові дії.
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі також повідомив, що США вже передали Україні 12 установок HIMARS. За його словами, загалом союзники домовилися передати близько 20 установок.
Нагадаємо, що у Пентагоні повідомили, що найближчим часом поставлять Україні чотири HIMARS.
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