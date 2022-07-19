Нова зустріч у "Рамштайнському форматі". Завтра, 20-го липня Пентагон організовує нові переговори щодо військової допомоги Україні. Чого від них чекати? І які потреби у Києва на цьому етапі війни? Про очікування від зустрічі, із Вашингтона, розкаже Дмитро Анопченко.

Коли на військовій базі у Рамштайні військові вперше зібрались обговорити план поставок зброї Україні - мало хто думав, що це згодом стане постійним форматом. Тепер Сполучені Штати намагаються проводити такі перемови щомісяця - організовуючи по черзі особисті зустрічі та розмови через інтернет. Цього разу - все буде віртуально.

З американського боку у розмові бере участь незмінна "трійка" - сам міністр оборони, керівник комітету начальників штабів генерал Міллі - людина, яка постійно в контакті з Києвом, і заступниця міністра Лора Купер - чиновниця, що відповідає за взаємодію з Україною; зокрема, всі запити на поставки зброї проходять через її відділ.

З українського боку це - також традиційно - вітчизняний міністр оборони, Резников, який вже вкотре відкриває зустріч "Рамштайнської групи" доповіддю про ситуацію на фронті та головні загрози. Інформація непублічна, тільки для союзників, тому і максимально відверта. Ну а далі вже буде дискусія, як можна реагувати на ці поточні, найбільш актуальні загрози. І яку зброю для цих завдань може надати Захід. За даними з дипломатичних джерел, Україна зараз просить зосередитися на важких озброєннях.

І надати їх стільки, щоб забезпечити кількісну перевагу і закінчити війну до кінця року. Це - стратегічна мета, яку декларує зараз офіційний Київ під час зустрічей високого рівня. Друге, що потрібно зараз не стільки на фронті, скільки для захисту міст - сучасні системи протиповітряної оборони. Щоб не повторювалося таких трагедій, як у Вінниці. Це теж першочергове прохання України до країн з "Рамштайнської групи" – "зробити небо безпечним", дати стільки систем ППО, щоб "прикрити" щонайменше Київ, та ще кілька великих міст.

Чому цей формат виявився таким успішним? Ще і тому, що частково європейські країни просять Штати надати їм щось на заміну тому обладнанню, яке вони згодні передати Україні. Раніше все це треба було погоджувати окремо - плани, логістику, можливості… Зараз - онлайн чи особисто - питання вирішуються одразу з усіма. Що ще постійно роблять Штати - так це запрошують приєднатися до групи нові і нові країни.

Кажуть - навіть, якщо вони поки присутні лише віртуально і не надають свою зброю, це все одно - формування коаліції, спільного фронту. Групи держав, яка демонструє підтримку Києва та ізоляцію Москви. Отже, "Рамштайн" несподівано став майданчиком, де говорять не тільки про зброю. Хоч він і об'єднує військових, до четвертої зустрічі Групи підтримки України її тематика вже переросла лише запити на озброєння, фінанси і логістику.