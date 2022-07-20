Європейський Союз виділив ще 500 млн євро на підтримку української армії. Про це повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Боррель повідомив, що у середу, 20 липня, брав участь у засіданні контактної групи щодо підтримки України у форматі "Рамштайн".

Держави-члени ЄС погодилися мобілізувати п'ятий транш військової допомоги розміром 500 млн євро для подальшої підтримки ЗСУ. ЄС залишається зосередженим і непохитним у своїй підтримці України разом із партнерами.

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Попередній пакет військової допомоги від ЄС на 500 млн євро було схвалено наприкінці травня, тоді загальна сума допомоги становила 2 млрд євро. Наразі сумарна підтримка ЄС української армії досягла 2,5 млрд євро.

Нагадаємо, що у Пентагоні повідомили, що найближчим часом поставлять Україні чотири HIMARS. Також 20 липня посли ЄС затвердили сьомий пакет санкцій проти Росії.