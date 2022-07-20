Євросоюз виділив ще 500 млн євро на українську армію [ Редагувати ]
Європейський Союз виділив ще 500 млн євро на підтримку української армії. Про це повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.
Боррель повідомив, що у середу, 20 липня, брав участь у засіданні контактної групи щодо підтримки України у форматі "Рамштайн".
Держави-члени ЄС погодилися мобілізувати п'ятий транш військової допомоги розміром 500 млн євро для подальшої підтримки ЗСУ. ЄС залишається зосередженим і непохитним у своїй підтримці України разом із партнерами.
Попередній пакет військової допомоги від ЄС на 500 млн євро було схвалено наприкінці травня, тоді загальна сума допомоги становила 2 млрд євро. Наразі сумарна підтримка ЄС української армії досягла 2,5 млрд євро.
Нагадаємо, що у Пентагоні повідомили, що найближчим часом поставлять Україні чотири HIMARS. Також 20 липня посли ЄС затвердили сьомий пакет санкцій проти Росії.
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