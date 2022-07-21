Президент Росії Володимир Путін не наважиться використати ядерну зброю проти України, однак може застосувати хімічну. Таку думку в колонці для Bloomberg висловив колишній головнокомандувач силами НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс.

Адмірал у відставці впевнений, що Путін "побоюється неконтрольованої ескалації і має інші способи налякати" Україну та Захід. Ймовірність застосування Кремлем ядерної зброї "вкрай мала", оскільки Путін побоюється втратити підтримку Китаю, Індії, Африки та Латинської Америки.

Ставрідіс пише, що Путін "любить своє життя і любить свою країну", а застосування ядерної зброї може призвести до удару у відповідь з боку західних країн. Потенційними цілями для тактичного ядерного удару РФ могли стати Київ, Львів чи Одеса, однак російський президент "підрахував, що ризики тактичного удару переважують вигоди".

Зрештою, більш імовірно, що якщо Путін хоче зробити щось, що справді вселяє жах у серця українців, він вибере хімічну зброю, можливо, спрямувавши її на одну з цих трьох міських цілей. Він продемонстрував у Сирії байдужість до застосування хімічної зброї своїм союзником Башаром Асадом.

У Кремлі вважають, що Заходу буде важче довести застосування хімічної зброї, оскільки Москва вже заклала дезінформаційну базу, поширюючи фейки про американські "біолабораторії" в Україні.

Занепокоєння з приводу того, що Путін застосує зброю масового знищення, виправдано, але, найімовірніше, вона буде хімічною, а не ядерною. Можливо, холодна втіха, але принаймні ми залишимося на відстані витягнутої руки від важеля до апокаліпсису.

Нагадаємо, що посол рф у Великій Британії Андрій Келін заявив наприкінці травня, що росія не стане застосовувати тактичну ядерну зброю у війні проти України.