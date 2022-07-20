Чи готова росія розв'язати ядерну війну: відповідь лаврова [ Редагувати ]
Голова МЗС росії сергій лавров заявив про те, що ядерна війна нібито не може бути розв'язана росією. Оскільки в ній не буде переможців.
Про це повідомляється в інтерв'ю RT.
Ми були ініціаторами не однієї заяви - і російсько-американської, і постійних членів Ради безпеки ООН - про те, що в ядерній війні не може бути переможця і вона ніколи не може бути розв'язана. Це позиція росії, на якій вона дуже твердо стоятиме.
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