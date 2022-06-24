Близький соратник президента росії володиміра путіна, депутат Держдуми генерал Андрей Гурульов заявив, що Лондон стане першим містом, яке російська армія атакує у разі початку Третьої світової війни. Таку заяву Гурульов зробив у ефірі "Первого канала", передає Sky News.

Депутат Держдуми попередив, що столиця Сполученого Королівства Британії буде атакована першою, якщо "блокада Калінінграда" призведе до війни.

Ми знищимо всю групу космічних супутників противника під час першої повітряної операції. Ніхто не буде хвилюватись, американці вони чи британці, ми розглядали б їх усіх як НАТО. По-друге, ми послабимо всю їх систему протиракетної оборони, скрізь і на 100%. По-третє, ми точно не почнемо з Варшави, Парижа чи Берліна. Першим, хто постраждає, буде Лондон. Кришталево ясно, що загроза для світу йде від англосаксів.

За даними ГУР Міноборони України, Гурульов є воєнним злочинцем, який брав участь у бойових діях на території України у 2014-15 роках.

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Як повідомляли "Подробиці", станом на січень 2022 року кількість ядерних боєголовок у світі оцінювалась у 12 705 одиниць, торік їх було 13 080.

Країна-агресор росія має найбільший ядерний арсенал у світі - 5 977 боєголовок. Друге місце за кількістю ядерних боєголовок у США - 5 428. Третє місце у Китаю - 350 боєголовок.

Нагадаємо, що посол рф у Великій Британії Андрій Келін заявив наприкінці травня, що росія не стане застосовувати тактичну ядерну зброю у війні проти України.