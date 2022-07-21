У США прокоментували "знищення" HIMARS в Україні [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Російські окупанти не знищили жодної високомобільної ракетної артилерійської системи HIMARS, які США передали Україні. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, передає пресслужба Міністерства оборони США.
Наразі HIMARS, які ми Україні надали - і ми не єдина країна, між іншим інші країни також надають далекобійні системи. Велика Британія, наприклад, і деякі інші країни передають реактивну артилерію далекої дії.
На сьогоднішній день ці системи не знищені росіянами, і я стукаю по дереву щоразу, коли говорю щось подібне. І вони (українці ред.) дуже ефективно їх використовують, застосовуючи високоточну зброю проти цілей.
За словами Міллі, проблема може полягати у недостатній кількості боєприпасів для HIMARS. Над цим працює Міноборони США з компаніями, які виробляють ракетні системи.
Міллі також повідомив, що США вже передали Україні 12 установок HIMARS. За його словами, загалом союзники домовилися передати близько 20 установок.
Нагадаємо, що у Пентагоні повідомили, що найближчим часом поставлять Україні чотири HIMARS.
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