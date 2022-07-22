Опалювальний сезон в Україні: у скільки нині обходиться заготівля дров [ Редагувати ]
До початку нового опалювального сезону залишилося менш як три місяці - однак на багатостраждальній Чернігівщині холоду не бояться. Тамтешні лісництва запевнили: область дровами забезпечать.
У скільки нині обходиться опалення для тих, у кого тепло в оселях не залежить від температури батарей - розкаже Марина Дубина.
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