До початку нового опалювального сезону залишилося менш як три місяці - однак на багатостраждальній Чернігівщині холоду не бояться. Тамтешні лісництва запевнили: область дровами забезпечать.

У скільки нині обходиться опалення для тих, у кого тепло в оселях не залежить від температури батарей - розкаже Марина Дубина.