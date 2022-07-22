Пекельна зброя, яка справді лякає росіян. "Хаймарси" швидко перетворилися на легенду в Україні. Стріляють вони прицільно, влучно та ще й коли ворог не очікує. Технологічно ці ракетні системи на десятиліття випереджають російські "Урагани" та "Смерчі", якими країна-агресорка накриває наші мирні міста.

Наразі на озброєнні в нашої армії дванадцять таких установок. І незабаром Сполучені Штати передадуть іще чотири. Коли чекати на поповнення? І чи дійсно ця зброя може переламати хід війни - розкаже Ігор Левенок.

Зброя, яка наводить панічний жах на ворога! Чому рашисти так бояться і ненавидять HIMARS?

В последние две недели противник с исключительной результативностью уничтожает наши тыловые обьекты...

Що ж це за зброя і чи дійсно вона може змінити хід війни?

Владислав Селезньов, військовий експерт:

Почнемо з добрих новин: щонайменше 12 реактивних ситем класу "Хаймарс" вже працюють і нищать орків. Це добра новина, а в контексті, шо Україна найближчим часом отримає ще вісім одиниць, 4 від США і ще 4 від країн колективного заходу то двадцять одиниць, ще бузумовно, гарна новини.

М 142 HIMARS абревіатура з англійської - HІgh Mobility Artillery Rocket System або високомобільна артилерійська ракетна система. З'явилася наприкінці 90-х в армії США. Вражає цілі керованими і некерованими ракетами калібром 227 міліметрів. Високоточна зброя із супутниковим наведенням GPS.

У цьому герметичному контейнері вагою майже три тонни знаходиться шість ракет. І саме в ньому сконцентрована уся сутність і міць системи - ракети дуже різні і їх багато видів.

Система дуже точна, вплоть до того, що одна пробиває дирку в зданії і туди залітає інша ракета прямо в той отвір, який получається від іншого розриву. Це система, яку ми використовуємо по надважливих обʼєктах...

Від початку липня Збройні сили стали активно використовувати цю західну зброю на фронті. І в окупантів почалася істерика. Ось так орки побачили дію "Хаймарсів".

В той же час у пропагандистів, на федеральних каналах неабияк підгорає. З піною у рота, вони волають: "Хаймерси" занадто дорогі і ракети в них не надто точні. А ось так, за версією, Скабєєвой у Новій Каховці вибухає склад... з "гуманітаркою", а не з боєприпасами.

Свою аудиторію пропагандисти кинулися заспокоювати. Їх аргументи, мовляв, у нас є такі самі, або ще й кращі системи "Смерч" і "Торнадо". Хоча розроблені вони ще за царя панька.

Олександр Коваленко, воєнний аналітик:

Це все дійсно усе ж-таки бравада саме для російського споживача інформаційного фаст-фуду, який хоче чути ось такі історії. росії зараз немає ресурсу, щоб здійснювати масштабні наступальні дії по всій лінії фронту.

Але страшним сном росіян є навіть не ці боєприпаси. По-справжньому вони бояться, що ЗСУ отримають тактичні ракети ATACMS. У контейнері вона лише одна - вагою до двох тонн, дуже точна - з супутниковою корекцією траєкторії, з різними бойовими елементами і найголовніше - з дальністю польоту до 300 км.

Олександр Коваленко, воєнний аналітик:

Якщо ми отримаємо ракети з дальністю до 300 кілометрів, то це докорінним чином зміниться. Тобто знищення наприклад військової бази в районі Джанкоя та в районі аеродрому Джанкоя воно дозволить значно нивілювати мілітарний потенціал російської окупаційної групи. Також бухта Севастополя, де зосереджена велика кількість російської чорноморської флотілії. Так само ми можемо казати і про логістичні артерії, по яким іде передислокування російських окупаційних військ. Маю на увазі Керченський міст.

Ще з радянських часів РСЗВ розглядалися, як засіб створення масованої і не зовсім точної "стіни вогню". За суттю, усі сучасні російські системи це ті ж самі "Катюші" часів Другої світової. Американці ж одразу розглядали свої системи, як інструмент для точних і болючих ударів - звідси і менша кількість ракет, яка компенсується їх складністю.

Поки росіяни будуть випускати 12 некерованих ракет з "Урагана", аби накрити касетними боєприпасами велику площу, HIMARS однією-двома "розумними" ракетами зробить точне влучання і змінить позицію. І тут вступає в дію зовсім інша арифметика: росіянам для перезарядки потрібно близько години. За цей час американська установка може перезарядитися до 10 разів. І зробити від 60 до 120 точних пострілів. І головне - жодна російська система ППО не зможе збити ракети "Хаймарсів".

Роман Світан, військовий експерт:

Они сбить не могут ни один этот управляемый снаряд. Он практически рыскает по всей траектории и вычислить точку встречи ни одна система електронная просто не в состоянии...

Американська зброя вже вплинула на хід російсько-української війни. Знищення ворожих складів з БК, порушення логістики постачання боєприпасів, призвело до суттєвого зменшення обстрілів. А днями на Херсонщині українці ще завдали удару по Антонівському мосту. Головному шляхопроводу через Дніпро.

Владислав Селезньов, військовий експерт:

Ще два тижні тому росіяни використовували темп стрільби з артилерії з кількістю до 45, а інколи і до 60 тисяч снарядів на добу. Зараз темп стрілби знизився втричі до 15-20 тисяч ворожих снарядів на добу.

"Хаймарси" - зброя потужна і ефективна. Та всеж кількості систем, що нині на озброєнні у ЗСУ замало, аби докорінно змінити хід війни.

Олександр Коваленко, воєнний аналітик:

На сьогодні ми можемо казати, що ця кількість дійсно налякала окупантів. Їм нема чим апелювати. Один постріл - і нема командного пункту. Але треба розуміти: таких обʼєктів по всій лінії фронту не десятки, а сотні. Саме тому, що здійснювати ефективний вплип по всіх плацдармах. Саме тому нам необхідно не 10, не 20, а краще саме двадцять батарей.

А це мінімум сотня "Хаймерсів". Будь-яка зброя потребує мотивованих, навчених солдатів. Наші захисники своїм героїзмом з перших днів війни, демонструють, що ми тримаємося і без заокеанських систем. Нині ж вони лише пришвидшують нашу перемогу. Залишається вірити, що "Хаймерсів" ставатиме все більше і частина з них буде з тактичними ракетами ATACMS.

Роман Світан, військовий експерт: