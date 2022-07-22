На Київщині трактор підірвався на протитанковій міні (фото) [ Редагувати ]
Неподалік села Андріївка Бучанського району Київської області під час сільськогосподарських робіт на протитанковій міні підірвався трактор. Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.
На щастя, жертв та постраждалих немає. Водій трактора тілесних ушкоджень не отримав.
Вкотре наголошую бути уважним та пам’ятати про небезпеку! Бережіть себе та своїх близьких. Частина полів, лісових масивів, водоймищ та інших ділянок досі залишаються необстеженими.
Власти Київщини нагадують, що роботи з розмінування області тривають досі.
Нагадаємо, що кілька днів тому мешканка села Мила під Києвом підірвалася на міні. На жаль, жінка загинула.
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Мешканка села Мила під Києвом підірвалася на міні