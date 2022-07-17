На Київщині через військові навчання посилять блокпости [ Редагувати ]
У Броварському районі Київської області посилять заходи безпеки через військові навчання, які заплановані на 18-19 липня. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.
18 та 19 липня на території Броварського району проводитимуться планові тренування військових.
Броварська районна військова адміністрація попереджає про можливе посилення контролю на блокпостах та додаткові заходи безпеки.
Просимо з розумінням поставитися до даних заходів.
Нагадаємо, що у Києві стартували військові навчання для цивільних. У першу чергу, їх проходять працівники комунальних підприємств Києва та підрозділи міської влади.
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