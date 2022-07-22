Зеленський повідомив про щоденні втрати України на війні [ Редагувати ]
Щоденні втрати України на війні становлять 30 людей на день вбитими та 250 пораненими. У травні та червні Україна щодня втрачала від 100 до 200 захисників. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Wall Street Journal.
Втрати України "знизилися до 30 людей убитими, близько 250 пораненими", - сказав глава держави. Загальну кількість загиблих та поранених президент України назвати відмовився.
Зеленський також заявив, що перемир'я з Росією без повернення територій призведе до затягування конфлікту.
Заморожування конфлікту з Російською Федерацією означає паузу, яка дасть Російській Федерації перепочинок. Вони не будуть використовувати паузу для зміни своєї геополітики чи відмови від домагань колишніх радянських республік.
Володимир Зеленський також сказав, що постачання Україні ППО країнами Заходу коштуватиме дешевше Європі та США, ніж підтримка української економіки.
"За словами Зеленського, надання засобів протиповітряної оборони коштувало б США та Європі набагато дешевше, ніж підтримка на плаву української економіки з її щомісячним дефіцитом бюджету в розмірі $5 млрд", - пише газета.
Нагадаємо, що в Україні засекретили дані про кількість загиблих військовослужбовців.
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