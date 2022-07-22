Щоденні втрати України на війні становлять 30 людей на день вбитими та 250 пораненими. У травні та червні Україна щодня втрачала від 100 до 200 захисників. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Втрати України "знизилися до 30 людей убитими, близько 250 пораненими", - сказав глава держави. Загальну кількість загиблих та поранених президент України назвати відмовився.

Зеленський також заявив, що перемир'я з Росією без повернення територій призведе до затягування конфлікту.

Заморожування конфлікту з Російською Федерацією означає паузу, яка дасть Російській Федерації перепочинок. Вони не будуть використовувати паузу для зміни своєї геополітики чи відмови від домагань колишніх радянських республік.

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Володимир Зеленський також сказав, що постачання Україні ППО країнами Заходу коштуватиме дешевше Європі та США, ніж підтримка української економіки.

"За словами Зеленського, надання засобів протиповітряної оборони коштувало б США та Європі набагато дешевше, ніж підтримка на плаву української економіки з її щомісячним дефіцитом бюджету в розмірі $5 млрд", - пише газета.

Нагадаємо, що в Україні засекретили дані про кількість загиблих військовослужбовців.