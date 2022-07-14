Втрати України у війні з Росією та інформація про кількість загиблих є державною таємницею. Про це під час брифінгу заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Кількість загиблих є державною таємницею під час воєнного стану. Вона зумовлена військовою доцільністю і тим, що ворог не повинен знати ці цифри та використовувати це задля власних можливостей.

Чиновниця закликала не поширювати неперевірені дані щодо кількості загиблих захисників та інших втрат української армії.

Ми звертаємося до громадян, громадських ініціатив, які намагаються публічно встановлювати ці цифри, думаючи, що хтось їх приховує. Це не так. Не працюйте на ворога і не відкривайте ці цифри до закінчення воєнного стану.

На початку червня радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що з початку повномасштабного збройного вторгнення 24 лютого Україна втратила близько 10 тисяч військових.

Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ на ранок 14 липня українські захисники ліквідували 37 870 російських військовослужбовців.