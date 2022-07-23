Чим більше ракет рф відправить по території України, тим більше допомоги Велика Британія поставить.

Про це заявила міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс під час Другого міжнародного саміту перших леді та джентльменів.

"Ми знаємо, що українці борються не лише за їхнє майбутнє, а за демократію, майбутнє та суверенітет як такий. Саме тому перемога України важлива для всіх нас. З кожною ракетою, яка потрапляє в українські міста, з кожним чоловіком, жінкою та дитиною, які страждають, ми надаватимемо більше", - сказала вона.

За словами Трасс, перемога у цій війні має бути за Україною.

"Ми надаватимемо допомогу, щоб Україна стала потужнішою, успішнішою після цієї війни, бо вона повстане символом демократії. Те, що путін намагається знищити Україну - він тільки створює потужнішу, об'єднану націю. Великобританія залишатиметься з Україною стільки, скільки це буде потрібно. Зараз, як ніколи Україна має перемогти", - заявила Трасс.