Пропагандисти опублікували відео з американцями, які потрапили в полон під Харковом [ Редагувати ]
Російський пропагандист Андрій Руденко у своєму Telegram-каналі опублікував два короткі відеозаписи з двома американськими добровольцями, які минулого тижня потрапили в полон під час боїв під Харковом.
На одному записі чоловік каже: "My name is Alexander Drueke. I'm against war. Я против войны". На другому відео інший чоловік каже: "Я против войны". Він не представляється.
Де знімали відео, і де зараз перебувають бранці, не повідомляється.
15 червня британська газета The Telegraph повідомила, що на початку червня під Харковом безвісти зникли двоє колишніх американських військових - 39-річний Александер Дрюке та 27-річний Енді Х'юн, які воювали в одному з загонів ЗСУ.
Їхні товариші по службі повідомили з посиланням на українську розвідку, що американці потрапили в полон російської армії.
Напередодні речник Державного департаменту Нед Прайс заявив, що США мають інформацію про трьох американських добровольців, які зникли під час бойових дій в Україні.
Вашингтон поки не звертався до Москви у зв’язку зі зниклими американськими добровольцями.
Нагадаємо, що іноземцям, які потрапили в полон, у "ЛДНР" може загрожувати смертна кара. Минулого тижня до страти засудили двох британців і марокканця.
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