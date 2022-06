Російський пропагандист Андрій Руденко у своєму Telegram-каналі опублікував два короткі відеозаписи з двома американськими добровольцями, які минулого тижня потрапили в полон під час боїв під Харковом.

На одному записі чоловік каже: "My name is Alexander Drueke. I'm against war. Я против войны". На другому відео інший чоловік каже: "Я против войны". Він не представляється.

Де знімали відео, і де зараз перебувають бранці, не повідомляється.

15 червня британська газета The Telegraph повідомила, що на початку червня під Харковом безвісти зникли двоє колишніх американських військових - 39-річний Александер Дрюке та 27-річний Енді Х'юн, які воювали в одному з загонів ЗСУ.

Їхні товариші по службі повідомили з посиланням на українську розвідку, що американці потрапили в полон російської армії.

Напередодні речник Державного департаменту Нед Прайс заявив, що США мають інформацію про трьох американських добровольців, які зникли під час бойових дій в Україні.

Вашингтон поки не звертався до Москви у зв’язку зі зниклими американськими добровольцями.

Нагадаємо, що іноземцям, які потрапили в полон, у "ЛДНР" може загрожувати смертна кара. Минулого тижня до страти засудили двох британців і марокканця.