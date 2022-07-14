В окупованому Херсоні російські військові взяли в полон 35-річного громадянина США Суеді Муркезі. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на родичів і друзів американця.

Суеді Муркезі затримали 8 червня, коли поїхав за бензином за кермом Dodge Challenger з американськими номерами. Через два дні друзі Муркезі побачили на відео, яке виклали в мережу донецькі сепаратисти.

Наразі американець утримується в Донецьку. 7 липня він зв'язався з родиною і повідомив, що його звинуватили в тому, що він брав участь у проукраїнських протестах у Херсоні. Сам він це заперечує.

У Держдепі США повідомили, що знають про затримання Суеді Муркезі, однак відмовились коментувати цю справу.

Суеді Муркезі народився в Руанді. 1994 року під час геноциду в цій країні його родина виїхала до США. Муркезі служив в американській армії. З 2017 року почав відвідувати Україну, а в 2020 році оселився в Херсоні. За словами його друзів, Муркезі займався криптовалютними інвестиціями.

15 червня стало відомо, що під Харковом у полон окупантів потрапили двоє колишніх американських військових - 39-річний Александер Дрюке та 27-річний Енді Х'юн, які воювали в одному з загонів ЗСУ. Влада США повідомила, що в полон росіян потрапив третій американець, його ім'я не називалось.