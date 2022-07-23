Монегаск Шарль Леклер з команди Ferrari посів перше місце у кваліфікації 12-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів у класі машин "Формула-1" - Гран-прі Франції. Гонщик проїхав найкраще коло за 1 хвилину 30,872 секунди.

A qualifying masterclass from Charles (with a cameo from Carlos 💪) #FrenchGP @pirellisport pic.twitter.com/fbNtJvztui — Formula 1 (@F1) July 23, 2022

Друге місце посів нідерландський пілот Макс Ферстаппен (Red Bull) (відставання -0,304 сек). Третім приїхав мексиканський гонщик Серхіо Перес (Red Bull) (+0,463).

Це не перша перемога Леклера на етапах Формули-1. У травні минулого року француз виграв кваліфікацію Гран-прі Монако, а у липні поточного року він виграв Гран-прі Австрії "Формули-1".

Нагадаємо, що нідерландський пілот команди Red Bull Макс Ферстаппен став переможцем чемпіонату світу з автоперегонів у класі машин "Формула-1" сезону 2021 року.