Пілот Ferrari Леклер виграв кваліфікацію Гран-прі Франції "Формули-1" (відео) [ Редагувати ]
Монегаск Шарль Леклер з команди Ferrari посів перше місце у кваліфікації 12-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів у класі машин "Формула-1" - Гран-прі Франції. Гонщик проїхав найкраще коло за 1 хвилину 30,872 секунди.
A qualifying masterclass from Charles (with a cameo from Carlos 💪) #FrenchGP @pirellisport pic.twitter.com/fbNtJvztui— Formula 1 (@F1) July 23, 2022
Друге місце посів нідерландський пілот Макс Ферстаппен (Red Bull) (відставання -0,304 сек). Третім приїхав мексиканський гонщик Серхіо Перес (Red Bull) (+0,463).
Це не перша перемога Леклера на етапах Формули-1. У травні минулого року француз виграв кваліфікацію Гран-прі Монако, а у липні поточного року він виграв Гран-прі Австрії "Формули-1".
Нагадаємо, що нідерландський пілот команди Red Bull Макс Ферстаппен став переможцем чемпіонату світу з автоперегонів у класі машин "Формула-1" сезону 2021 року.
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