Монегаск Шарль Леклер з команди Ferrari посів перше місце у кваліфікації 12-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів у класі машин "Формула-1" - Гран-прі Франції. Гонщик проїхав найкраще коло за 1 хвилину 30,872 секунди.

A qualifying masterclass from Charles (with a cameo from Carlos 💪) #FrenchGP @pirellisport pic.twitter.com/fbNtJvztui