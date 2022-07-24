На околиці Харкова на міні підірвався трактор, його водій загинув. Про це повідомляє обласне управління ДСНС.

Рятувальники отримали повідомлення про те, що у полі, на околиці Харкова, під час проведення сільськогосподарських робіт на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор 24 липня об 11:24.

У результаті вибуху тракторист, чоловік 1982 р.н. загинув на місці, а машина згоріла. До місця події прибули рятувальники та загасили пожежу на площі 20 кв.м.

Головне управління ДСНС України у Харківській області звертаючись до аграріїв, вкотре наголошує, бути уважними та пам'ятати про небезпеку. Адже частина полів, лісових масивів та інших земельних ділянок через проведення активних бойових дій залишається не обстеженими.

Нагадаємо, що напередодні аналогічний інцидент з трактором сталася на Київщині, на щастя водій вижив.