Після липневого підвищення пенсій виплати пенсіонерам в Україні в середньому зросли на 45,40 грн. Але є пенсіонери, кому пощастило значно більше. Зокрема, дохід колишніх військових протягом останнього року зріс на 3 тис. грн, тобто фактично у 1,5 раза. Наразі їх пенсія становить 8,9 тис. грн. Про це повідомляє питання "На пенсії".

Водночас середня пенсія в Україні станом на липень поточного року дорівнює 4 437 грн. Порівняно з показником липня 2021 року вона зросла на 17%. Під час останнього перерахунку пенсій, що відбувся 1 липня, виплати українських пенсіонерів змінилися так:

мінімальна пенсія - збільшилася на 93 грн, зараз становить 2 027 грн;

мінімальна пенсія для шахтарів - на 279 грн, зараз становить 6 082 грн;

мінімальна пенсія для членів сімей військовослужбовців, які втратили свого годувальника - на 186 грн, тепер 4 054 грн;

максимальна пенсійна виплата - на 930 грн, зараз становить 20 270 грн;

доплата за понаднормовий стаж - на 93 коп. до 20,27 грн за кожний рік.

Останнє липневе підвищення пенсії відбулося одночасно зі зростанням прожиткового мінімуму для непрацездатних українців, яке було встановлено на рівні 2 027 грн. Всі перераховані вище виплати безпосередньо пов’язані з цією ставкою. Крім того, згідно із законом, мінімальна пенсія в Україні не може бути нижчою за прожитковий мінімум.

Нагадаємо, що "Подробиці" проаналізували, як зростуть пенсії та соціальні виплати в 2022 році.