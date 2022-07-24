На Херсонщині окупанти пішли в наступ і з втратами відійшли - Генштаб [ Редагувати ]
На Слов’янському напрямку окупанти без успіху штурмували населений пункт Богородичне. На Краматорському напрямку українські воїни відбили штурми ворога в напрямках Верхньокам’янка - Верхньокам’янське та Білогорівка - Верхньокам’янське. Ворог продовжує спроби встановити контроль над Вуглегірською ТЕС.
На Херсонщині російські війська намагалися просунутися в напрямках Сухий Ставок - Андріївка та Брускінське - Білогірка, однак зазнали втрат і хаотично відступили. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 24 липня.
- На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Ворог обстріляв райони сіл Гай Чернігівської області та Гудове, Білопілля і Старі Вирки Сумської області.
- На Харківському напрямку противник здійснював вогневе ураження зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Руські Тишки, Старий Салтів, Прудянка, Рубіжне, Циркуни, Базаліївка, Слатине, Дергачі, Черкаські Тишки, Благодатне, Уди, Пришиб та Питомник. Завдав авіаційних ударів поблизу Верхнього Салтова та Мосьпанового.
- На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли біля Великої Комишувахи, Грушувахи, Краснопілля, Вірнопілля, Долини, Червоної Поляни, Карнаухівки та Дібровного. Штурмовими діями окупанти спробували встановити контроль над населеним пунктом Богородичне. І знову, вже традиційно, без жодного успіху.
- На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Крива Лука, Сіверськ, Григорівка, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка та Спірне. Українські воїни вже вкотре відбили штурми ворога в напрямках Верхньокам’янка - Верхньокам’янське та Білогорівка - Верхньокам’янське. Окупанти, з втратами, відійшли.
- На Бахмутському напрямку противник обстріляв наші війська поблизу Берестового, Білогорівки, Нової Кам’янки, Покровського, Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого, Травневого та Нью-Йорка. Окрім того, завдав авіаудару неподалік Бахмута.
- Значними втратами та відступом завершились для ворога недолугі спроби покращити тактичне положення в напрямках Володимирівка - Бахмутське та Доломітне - Новолуганське. Ворог втрачає особовий склад, але вперто продовжує спроби встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС. Бойові дії тривають. Також тривають жорсткі бої у напрямку Роти - Семигір’я.
- На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають систематичні обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Піски, Красногорівка, Новомихайлівка, Павлівка, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка та Степногірськ. На окремих ділянках російські окупанти ще й ведуть повітряну розвідку БпЛА.
- На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Ворожі обстріли зафіксовано біля Осокорівки, Трудолюбівки, Первомайського, Явкиного, Новогригорівки, Кавказа, Новомиколаївки, Котляревого, Поляни, Таврійського та Миколаєва. Українські захисники теж в боргу не залишаються.
- Поза пунктами базування ворог утримує три носії високоточної зброї. Закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
- Окупанти завдали авіаудару біля Андріївки. Після цього намагалися просунутися у напрямках Сухий Ставок – Андріївка та Брускінське – Білогірка. Але наші воїни не дали ворогу жодних шансів на успіх. Противник зазнав втрат та хаотично відступив.
Нагадаємо, що на Херсонщині ЗСУ знищили батарею С-300.
по темі
Російські війська намагаються створити сприятливі умови для встановлення контролю над Бахмутом і територією Вуглегірської ТЕС. Там точаться запеклі бої. Про це повідомляє Генштаб у вечірньому зведенні 20 липня
На Донецькому напрямку окупанти намагалися покращити тактичне положення в районах Верхньокам’янського і Камʼянки та встановити контроль над Вуглегірською ТЕС. Українські воїни влучним вогнем завдали ворогу втрат та змусили відступити. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 14 липня
Українські захисники відбили ворожий штурм в напрямку Дементіївки під Харковом, у напрямках Іванівки та Долина під Слов'янськом і в напрямках Веселої Долини, Яковлівки та Вершини під Бахмутом
Російські війська застрягли в районі Білогорівки на Луганщині через знищені склади з боєприпасами. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай
На Харківському напрямку ЗСУ знешкодили розвідувальну групу противника, яка намагалась просунутись у напрямку Мале Веселе - Петрівка. Також українські військові відбили ворожі штурми на кількох напрямках. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 9 липня