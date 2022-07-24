На Херсонщині ЗСУ знищили російську батарею ЗРК С-300. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

У ніч проти 24 липня російські окупанти атакували Миколаїв модифікованими ракетами з зенітно-ракетної системи С-300.

У відповідь нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в ході виконання вогневих завдань знищено батарею ЗРК С-300 в районі Зеленотропинського.

Також під "вогневий контроль" взято кілька об’єктів транспортної інфраструктури на тимчасово окупованій території, що суттєво обмежує маневреність та логістику ворожих військ.

ЗРК С-300 може збивати літаки, крилаті та балістичні ракети на дистанції від 5 до 150 км. При цьому, не важливо, на якій висоті летить ціль - 10 метрів або 27 км.

ЗРК С-300

Нагадаємо, що напередодні ЗСУ знищили російську базу біля Запорізької АЕС.