На Херсонщині ЗСУ знищили батарею С-300 [ Редагувати ]
На Херсонщині ЗСУ знищили російську батарею ЗРК С-300. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
У ніч проти 24 липня російські окупанти атакували Миколаїв модифікованими ракетами з зенітно-ракетної системи С-300.
У відповідь нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в ході виконання вогневих завдань знищено батарею ЗРК С-300 в районі Зеленотропинського.
Також під "вогневий контроль" взято кілька об’єктів транспортної інфраструктури на тимчасово окупованій території, що суттєво обмежує маневреність та логістику ворожих військ.
ЗРК С-300 може збивати літаки, крилаті та балістичні ракети на дистанції від 5 до 150 км. При цьому, не важливо, на якій висоті летить ціль - 10 метрів або 27 км.
ЗРК С-300
Нагадаємо, що напередодні ЗСУ знищили російську базу біля Запорізької АЕС.
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