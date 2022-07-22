Росіяни обстріляли Слов’янськ, є поранені (відео) [ Редагувати ]
Слов’янськ знову опинився під ударами російських окупантів - поранені троє жителів. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Росіяни вкотре обстріляли житлові квартали міста. На даний час відомо про щонайменше трьох поранених людей, шість пошкоджених п'ятиповерхівок та кілька приватних будинків. За попередньою інформацією, обстріл міста окупанти здійснили касетними боєприпасами.
Нагадаємо, що окупанти готуються до наступу на Словʼянськ, жителів закликали евакуюватися.
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