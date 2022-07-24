Десантник збив "Іглою" російський Су-25 [ Редагувати ]
Січеславські десантники збили російський штурмовик Су-25. Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Сьогодні підрозділом протиповітряної оборони 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада ДШВ ЗС України був успішно збитий російський штурмовик Су-25 "Грач". Броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК "Ігла".
Де саме збили ворожий літак не повідомляється.
Су-25 - це дозвуковий штурмовик, призначений для підтримки сухопутних військ над полем бою і знищення об'єктів із заданими координатами. Його вартість - майже $11 млн. Су-25 експлуатуються з 1981 року.
Нагадаємо, що 19 липня під Новою Каховкою ЗСУ збили ворожий винищувач Су-35.
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