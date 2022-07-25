Зафіксовано 20 прильотів: окупанти вдарили по Сумській області [ Редагувати ]
У ніч на понеділок, 25 липня, російські війська обстріляли прикордоння Сумської області з РСЗВ "Град". Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Удар припав по Краснопільській громаді.
О пів на другу ночі, залпом з установки "Град", 20 прильотів, обстріляли території Краснопільської громади. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.
За словами Живицького, ввечері 24 липня росіяни відкрили мінометний вогонь по околицях Білопілля. Зафіксовано 4 прильоти.
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