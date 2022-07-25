У Волинській області збили два безпілотники: є жертви [ Редагувати ]
У понеділок, 25 липня, у Волинській області пролунали вибухи. Про це свідчить заява голови Волинської ОВА Юрія Погуляйко.
Їх причиною стала робота протиповітряної оборони.
Зокрема військові збили два БПЛА. Уламки одного з них пошкодили приватні будинки.
Внаслідок падіння уламків є жертви. Одна людина загинула, кілька поранених перебувають у лікарні.
За даними ОК "Захід", на північно-західному напрямку було виявлено два ворожих БПЛА, які перетнули повітряний простір України з боку Білорусі та здійснювали повітряну розвідку об'єктів у Волинській області.
На перехоплення БПЛА було піднято винищувач, також спрацювала українська система протиповітряної оборони. Два ворожих БПЛА було знищено.Уламки однієї із зенітних ракет впали на житловий будинок.
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