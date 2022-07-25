У понеділок, 25 липня, у Волинській області пролунали вибухи. Про це свідчить заява голови Волинської ОВА Юрія Погуляйко.

Їх причиною стала робота протиповітряної оборони.

Зокрема військові збили два БПЛА. Уламки одного з них пошкодили приватні будинки.

Внаслідок падіння уламків є жертви. Одна людина загинула, кілька поранених перебувають у лікарні.

За даними ОК "Захід", на північно-західному напрямку було виявлено два ворожих БПЛА, які перетнули повітряний простір України з боку Білорусі та здійснювали повітряну розвідку об'єктів у Волинській області.