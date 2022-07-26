Країни Євросоюзу погодили план скорочення споживання газу на 15% [ Редагувати ]
Країни Євросоюзу погодили надзвичайний план щодо скорочення споживання газу на 15%. План мають затвердити 26 липня на зустрічі міністрів енергетики країн ЄС у Брюсселі, повідомляє DW.
Його мають схвалити більшість членів Євросоюзу. Країни ЄС обговорюють ініціативу на тлі скорочення постачання газу "Північним потоком" з боку "Газпрому".
20 липня Єврокомісія почала вимагати від країн ЄС надати план скорочення споживання на 15% до кінця березня 2023 року. Низка країн виступає проти. Серед них - Бельгія, Іспанія, Португалія та Греція.
За даними Financial Times, деякі країни вимагають низки винятків з нових вимог. Зокрема, вони пропонують враховувати ступінь залежності від російського газу, обсяги у сховищах і здатність постачати газ іншим країнам ЄС.
З 27 липня прокачування "Північним потоком" знизиться до 20% від проектної потужності начебто через зупинку ще однієї турбіни Siemens на компресорній станції "Портова". Досі понад місяць газопровід працював на потужності 40%.
На тлі цих новин біржова ціна на газ у Європі вперше з березня піднялася вище $2 тис. за 1 тис. кубометрів.
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