Країни Євросоюзу погодили надзвичайний план щодо скорочення споживання газу на 15%. План мають затвердити 26 липня на зустрічі міністрів енергетики країн ЄС у Брюсселі, повідомляє DW.

Його мають схвалити більшість членів Євросоюзу. Країни ЄС обговорюють ініціативу на тлі скорочення постачання газу "Північним потоком" з боку "Газпрому".

20 липня Єврокомісія почала вимагати від країн ЄС надати план скорочення споживання на 15% до кінця березня 2023 року. Низка країн виступає проти. Серед них - Бельгія, Іспанія, Португалія та Греція.

За даними Financial Times, деякі країни вимагають низки винятків з нових вимог. Зокрема, вони пропонують враховувати ступінь залежності від російського газу, обсяги у сховищах і здатність постачати газ іншим країнам ЄС.

З 27 липня прокачування "Північним потоком" знизиться до 20% від проектної потужності начебто через зупинку ще однієї турбіни Siemens на компресорній станції "Портова". Досі понад місяць газопровід працював на потужності 40%.

На тлі цих новин біржова ціна на газ у Європі вперше з березня піднялася вище $2 тис. за 1 тис. кубометрів.