Російський "Газпром" 27 липня зупинить експлуатацію турбіни Siemens на компресійній станції "Портова". Про це йдеться у повідомленні енергетичної компанії.

Відключення турбіни пояснюється необхідністю проведення ремонтних робіт. Через виведення турбіни з експлуатації прокачування "Північним потоком" скоротиться на 33 млн куб. м на добу. Це приблизно 20% від планової потужності (167 млн кубометрів).

З 21 липня, коли газопровід відновив роботу після планової зупинки на 10 днів, його завантажили на 40% (67 млн ​​куб. м на добу).

На тлі повідомлень про скорочення експортних обсягів ціни на газ у Європі зросли приблизно на 10% - до $1860 за тисячу кубометрів, випливає з котирувань біржі ICE.

11 липня "Газпром" призупиняв експорт газу "Північним потоком" на 10 днів для проведення планових ремонтних робіт. У червні стало відомо про скорочення обсягів прокачування ресурсу газопроводом до 40% від його номінальної потужності (67 млн ​​куб. м на добу).

Основною причиною для коригування експортних обсягів у "Газпромі" називали відмову Канади від повернення турбіни газопроводу після ремонту. 17 липня турбіну відправили ​​до Німеччини, а 24 липня Siemens Energy передала "Газпрому" експортну ліцензію, яка, зокрема, дозволяє транспортувати турбіни для газопроводу.

Президент Зеленський назвав повернення турбіни "Північного потоку" "слабкістю Заходу" перед обличчям російського газового шантажу.