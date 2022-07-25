"Газпром" відключить ще одну турбіну "Північного потоку" і скоротить покачування газу до 20% [ Редагувати ]
Російський "Газпром" 27 липня зупинить експлуатацію турбіни Siemens на компресійній станції "Портова". Про це йдеться у повідомленні енергетичної компанії.
Відключення турбіни пояснюється необхідністю проведення ремонтних робіт. Через виведення турбіни з експлуатації прокачування "Північним потоком" скоротиться на 33 млн куб. м на добу. Це приблизно 20% від планової потужності (167 млн кубометрів).
З 21 липня, коли газопровід відновив роботу після планової зупинки на 10 днів, його завантажили на 40% (67 млн куб. м на добу).
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11 липня "Газпром" призупиняв експорт газу "Північним потоком" на 10 днів для проведення планових ремонтних робіт. У червні стало відомо про скорочення обсягів прокачування ресурсу газопроводом до 40% від його номінальної потужності (67 млн куб. м на добу).
Основною причиною для коригування експортних обсягів у "Газпромі" називали відмову Канади від повернення турбіни газопроводу після ремонту. 17 липня турбіну відправили до Німеччини, а 24 липня Siemens Energy передала "Газпрому" експортну ліцензію, яка, зокрема, дозволяє транспортувати турбіни для газопроводу.
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