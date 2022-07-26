У вівторок, 26 липня, Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду остаточно підтвердив законність націоналізації "ПриватБанку". Про це повідомляється на сайті банку.

Так, була задоволена скарга "ПриватБанку", а також скасовано рішення судів попередніх інстанцій з відмовою в позові пов'язаній з колишніми власниками банку компанії "Тріантал Інвестментс ЛТД". Вона вимагала визнати незаконним розпорядження НБУ від 17.10.2016 про перевірку "ПриватБанку".

Саме за підсумками цієї перевірки Нацбанк виявив порушення в роботі менеджменту і колишніх власників банку, після чого прийшов до висновку про необхідність націоналізації, щоб уникнути банкрутства "ПриватБанку" та зберегти фінансову стабільність в країні.